Эрдоган: Оборонное сотрудничество Турции и Сербии включает в себя сферу БПЛА

В сферу оборонного сотрудничества Турции и Сербии войдут беспилотники.

В сферу оборонного сотрудничества Турции и Сербии войдут беспилотники.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем в Белграде.

"В контексте договоренностей в оборонной сфере мы с моим дорогим другом Александаром Вучичем обсудили возможности сотрудничества и в области БПЛА. Конечно, беспилотники будут частью тех шагов, которые мы предпримем. У нас и у Сербии в этом плане есть собственные возможности, которые мы оценим. Наши министры проведут соответствующую работу", - сообщил Эрдоган.

Он указал, что "шаги, которые в будущем будут реализованы двумя странами в оборонной сфере, могут кому-то не понравиться". "Но это мы, два политических лидера, принимаем решения. Никакие другие страны, кроме нас, не должны пытаться определить, что следует включить в область сотрудничества в оборонной промышленности Турции и Сербии", - подчеркнул турецкий лидер.