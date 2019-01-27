Эрдоган объявил о строительстве третьего аэропорта в Анталье к 2022 году

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Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал в воскресенье строительство третьего по счету аэропорта в курортной провинции Анталья.
Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает CNNTurk.
"Мы приступили к работам по строительству третьего аэропорта Антальи. Надеемся, строительные работы закончатся к 2022 году, после чего состоится торжественное открытие", - заявил Эрдоган.
В настоящее время в провинции расположены два аэропорта в городах Анталья и Аланья.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает на рост турпотока из России в 2019 году.
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