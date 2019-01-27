Эрдоган объявил о строительстве третьего аэропорта в Анталье к 2022 году

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал в воскресенье строительство третьего по счету аэропорта в курортной провинции Анталья.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает CNNTurk.

"Мы приступили к работам по строительству третьего аэропорта Антальи. Надеемся, строительные работы закончатся к 2022 году, после чего состоится торжественное открытие", - заявил Эрдоган.

В настоящее время в провинции расположены два аэропорта в городах Анталья и Аланья.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает на рост турпотока из России в 2019 году.