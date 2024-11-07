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Эрдоган не видит разумного объяснения блокированию усилий Турции по вступлению в ЕС

Эрдоган не видит разумного объяснения блокированию усилий Турции по вступлению в ЕС Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не видит логичного объяснения блокированию многолетних усилий республики по вступлению в Евросоюз в качестве полноправного члена.
Другие страны
7 ноября 2024 г. 20:50
Эрдоган не видит разумного объяснения блокированию усилий Турции по вступлению в ЕС

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не видит логичного объяснения блокированию многолетних усилий республики по вступлению в Евросоюз в качестве полноправного члена.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом он сказал на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

"Нет разумного объяснения блокированию на протяжении многих лет процесса вступления в ЕС такой страны-кандидата, как Турция, которая внесла значительный вклад в процветание и безопасность континента", - отметил глава государства.

Он также призвал ЕС к конкретному сотрудничеству в борьбе с объявленными в Турции террористическими организациями РКК и FETO, которую Анкара обвиняет в причастности к попытке переворота в июле 2016 года.

На полях саммита Эрдоган провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, на которой высказался за оживление переговорного процесса между Анкарой и Брюсселем.

"Турция руководствуется стратегической перспективой в вопросе полноправного членства в ЕС. Она ожидает выполнения со стороны ЕС обещаний по обновлению Таможенного союза и либерализации визового режима", - приводит слова турецкого лидера его администрация.

Напомним, что Турция официально добивается вступления в Евросоюз в качестве полноправного члена с 2005 года. Турецкие власти ранее неоднократно заявляли, что прогресс в процессе евроинтеграции республики будет зависеть от политической воли и стратегического подхода к ней со стороны ЕС. При этом отмечалось, что Анкара настроена на конструктивное сотрудничество с Брюсселем.

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