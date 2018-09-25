Эрдоган не покидал зал Генассамблеи ООН во время речи Трампа

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не покидал зал заседаний Генассамблеи ООН во время выступления американского лидера Дональда Трампа, он готовился к своему выступлению.

Как передает Report, об этом сообщил корреспондент турецкой правительственной газеты Sabah.

По информации издания, Эрдоган просто перешел в другое помещение, чтобы выйти к трибуне, так как он выступает сразу после Трампа.

Ранее сообщалось, что турецкий лидер покинул зал заседаний сразу после того, как начал выступать Дональд Трамп.