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    Эрдоган не покидал зал Генассамблеи ООН во время речи Трампа

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не покидал зал заседаний Генассамблеи ООН во время выступления американского лидера Дональда Трампа, он готовился к своему выступлению.

    Как передает Report, об этом сообщил корреспондент турецкой правительственной газеты Sabah.

    По информации издания, Эрдоган просто перешел в другое помещение, чтобы выйти к трибуне, так как он выступает сразу после Трампа.

    Ранее сообщалось, что турецкий лидер покинул зал заседаний сразу после того, как начал выступать Дональд Трамп.

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