Эрдоган не покидал зал Генассамблеи ООН во время речи Трампа

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не покидал зал заседаний Генассамблеи ООН во время выступления американского лидера Дональда Трампа, он готовился к своему выступлению.
Как передает Report, об этом сообщил корреспондент турецкой правительственной газеты Sabah.
По информации издания, Эрдоган просто перешел в другое помещение, чтобы выйти к трибуне, так как он выступает сразу после Трампа.
Ранее сообщалось, что турецкий лидер покинул зал заседаний сразу после того, как начал выступать Дональд Трамп.
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