Эрдоган назвал дату переговоров с Путиным в Сочи

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным пройдут 14 февраля в Сочи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT.

"Мы проведем встречу с господином Путиным в Сочи 14 февраля", - сказал турецкий лидер.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что очередной саммит лидеров РФ, Турции и Ирана по Сирии пройдет в Сочи 14 февраля.