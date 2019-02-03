Эрдоган назвал дату переговоров с Путиным в Сочи

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Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным пройдут 14 февраля в Сочи.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT.
"Мы проведем встречу с господином Путиным в Сочи 14 февраля", - сказал турецкий лидер.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что очередной саммит лидеров РФ, Турции и Ирана по Сирии пройдет в Сочи 14 февраля.
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