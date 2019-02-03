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    Эрдоган назвал дату переговоров с Путиным в Сочи

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным пройдут 14 февраля в Сочи.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT.

    "Мы проведем встречу с господином Путиным в Сочи 14 февраля", - сказал турецкий лидер.

    Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что очередной саммит лидеров РФ, Турции и Ирана по Сирии пройдет в Сочи 14 февраля.
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