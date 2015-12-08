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    Эрдоган настаивает на создании зоны безопасности на севере Сирии

    Мы непреклонны в своем желании создать зону безопасности

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь высказался за создание зоны безопасности на севере Сирии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Мы непреклонны в своем желании создать зону безопасности (на севере Сирии), свободную от террористов, и продолжить программу оснащения и обучения (умеренной сирийской оппозиции)", - заявил Эрдоган, выступая перед главами сельских администраций в Анкаре во вторник.

    С предложением создать зону безопасности на севере Сирии Турция выступала и ранее, однако США и НАТО эту инициативу не поддержали. 

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