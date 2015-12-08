Эрдоган настаивает на создании зоны безопасности на севере Сирии

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь высказался за создание зоны безопасности на севере Сирии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы непреклонны в своем желании создать зону безопасности (на севере Сирии), свободную от террористов, и продолжить программу оснащения и обучения (умеренной сирийской оппозиции)", - заявил Эрдоган, выступая перед главами сельских администраций в Анкаре во вторник.

С предложением создать зону безопасности на севере Сирии Турция выступала и ранее, однако США и НАТО эту инициативу не поддержали.