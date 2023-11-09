Эрдоган намерен выступить с "глобальной инициативой" по Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен выступить с "глобальной инициативой" по урегулированию ситуации в Газе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен выступить с "глобальной инициативой" по урегулированию ситуации в Газе.

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, выступая 7 ноября на заседании исполкома правящей в Турции Партии справедливости и развития, Эрдоган заявил о необходимости скорейшего прекращения огня в Газе.

"Буду звонить каждому из мировых лидеров, вести с ними переговоры, при необходимости буду с ними встречаться. Я намерен начать совместную глобальную инициативу по Газе с лидерами, президентами и премьер-министрами", - сказал Эрдоган.

По информации Hurriyet, приступить к реализации "глобальной инициативы" турецкий президент намерен после предстоящего 12 ноября саммита Организации исламского сотрудничества в Джидде (Саудовская Аравия).