Эрдоган намерен совершить турне для урегулирования катарского кризиса

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Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении отправиться в дипломатическое турне в Катар, Кувейт и Саудовскую Аравию с целью налаживания диалога стран, вовлеченных в катарский кризис, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я, возможно, совершу дипломатическое турне после 15 июля. Мы могли бы способствовать восстановлению диалога в регионе. Мы планируем посетить Катар, Кувейт и Саудовскую Аравию", - заявил Т.Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь с саммита G20 в Гамбурге.

По его словам, планируемый визит в регион не должен рассматриваться как попытка посредничества, так как роль посредника взял на себя Кувейт, а Турция лишь поддерживает эти усилия.

По его словам, данный вопрос обсуждался с президентом США Дональдом Трампом и главой России Владимиром Путиным, добавив, что все лидеры стран G20, с которым он провел переговоры, выступают за разрешение кризиса путем диалога.