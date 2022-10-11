Эрдоган намерен обсудить с Путиным посредничество Турции в урегулировании украинского вопроса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече 13 октября в Астане со своим российским коллегой Владимиром Путиным планирует обсудить возможности дипломатического урегулирования в Украине и возможного посредничества в этом процессе Анкары.
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"Турция считает, что двери для дипломатии необходимо всегда держать открытыми. На сегодняшний день она является единственной страной, которая способна предложить дорожную карту урегулирования на Украине", - отметил И.Калын.
Он добавил, что глава Турецкого государства - фактически единственный лидер, который может усадить за стол переговоров президентов Украины и России.