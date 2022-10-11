Эрдоган намерен обсудить с Путиным посредничество Турции в урегулировании украинского вопроса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече 13 октября в Астане со своим российским коллегой Владимиром Путиным планирует обсудить возможности дипломатического урегулирования на Украине и возможного посредничества в этом процессе Анкары. Как пере

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече 13 октября в Астане со своим российским коллегой Владимиром Путиным планирует обсудить возможности дипломатического урегулирования в Украине и возможного посредничества в этом процессе Анкары.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

"Турция считает, что двери для дипломатии необходимо всегда держать открытыми. На сегодняшний день она является единственной страной, которая способна предложить дорожную карту урегулирования на Украине", - отметил И.Калын.

Он добавил, что глава Турецкого государства - фактически единственный лидер, который может усадить за стол переговоров президентов Украины и России.