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Эрдоган намерен обсудить с Путиным перспективы мирного решения конфликта в Украине

Эрдоган намерен обсудить с Путиным перспективы мирного решения конфликта в Украине Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в сентябре и до начала недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, намеченного на 19 сентября.
Другие страны
29 августа 2023 г. 09:19
Эрдоган намерен обсудить с Путиным перспективы мирного решения конфликта в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в сентябре и до начала недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, намеченного на 19 сентября.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в политических кругах в Анкаре.

"Эрдоган и Путин встретятся до открытия Генассамблеи. Не позже. Окончательная дата все еще на стадии согласования, но это произойдет до ГА ООН", - сказал собеседник. Он также добавил, что стороны намерены "внимательно обсудить перспективы мирного решения" конфликта в Украине.

Кроме того, по словам источника, Эрдоган и Путин обсудят как изначальную зерновую сделку, так и возможные альтернативы для доставки продовольствия. "Позиция Анкары была выражена уже не раз, в том числе на днях глава МИД Хакан Фидан в Киеве отмечал, что изначальный вариант зерновой сделки с точки зрения маршрута доставки наиболее предпочтителен в отличие от теоретических альтернатив. На переговорах лидеров в России будет обсуждаться в целом вопрос о возобновлении сделки в ее прежнем виде. Но и возможные альтернативы для доставки зерна в нуждающиеся страны также будут в повестке", - сказал собеседник агентства.

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