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Эрдоган надеется на продолжение переговоров России и Украины в Стамбуле в июне

Эрдоган надеется на продолжение переговоров России и Украины в Стамбуле в июне Эрдоган надеется на продолжение переговоров России и Украины в Стамбуле в июне
Другие страны
29 мая 2025 г. 14:25
Эрдоган надеется на продолжение переговоров России и Украины в Стамбуле в июне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал серьезно оценить предложение главы МИД России Сергея Лаврова о новом раунде переговоров по Украине в Стамбуле и указал, что эта инициатива укрепила надежду на мирное решение.

Как передает Report, об этом он заявил журналистам на борту самолета по возвращении из Азербайджана.

"Российско-украинская война превратилась в многослойный кризис, разворачивающийся не только между двумя этими странами, но и с участием глобальных игроков. Как вы знаете, с визитом в России находился наш министр иностранных дел Хакан Фидан. После переговоров, которые он провел в Москве, с заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров сказал, что они хотели бы, чтобы второй раунд переговоров России и Украины прошел в Стамбуле. Мы надеемся, что стамбульский мирный процесс возобновится. Это заявление Лаврова не следует воспринимать легкомысленно", - сказал он.

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