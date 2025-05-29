Эрдоган надеется на продолжение переговоров России и Украины в Стамбуле в июне

Эрдоган надеется на продолжение переговоров России и Украины в Стамбуле в июне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал серьезно оценить предложение главы МИД России Сергея Лаврова о новом раунде переговоров по Украине в Стамбуле и указал, что эта инициатива укрепила надежду на мирное решение.

Как передает Report, об этом он заявил журналистам на борту самолета по возвращении из Азербайджана.

"Российско-украинская война превратилась в многослойный кризис, разворачивающийся не только между двумя этими странами, но и с участием глобальных игроков. Как вы знаете, с визитом в России находился наш министр иностранных дел Хакан Фидан. После переговоров, которые он провел в Москве, с заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров сказал, что они хотели бы, чтобы второй раунд переговоров России и Украины прошел в Стамбуле. Мы надеемся, что стамбульский мирный процесс возобновится. Это заявление Лаврова не следует воспринимать легкомысленно", - сказал он.