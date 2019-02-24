Эрдоган может посетить Вашингтон для встречи с Трампом

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом после 31 марта в Вашингтоне.

Как передаёт Report, об этом он рассказал в беседе с CNN Türk.

Отмечается, что Трамп пригласил Эрдогана в США, однако и турецкий глава государства ожидает визита американского коллеги в Турцию.

Эрдоган подчеркнул, что между ним и Трампом позитивные отношения, это позволяет разрешить многие вопросы в простой форме.

Напомним, что президент США Дональд Трамп несколько дней назад пригрозил Турции экономическими санкциями.