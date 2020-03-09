​Эрдоган: Мы единственная страна НАТО, борющаяся с ИГИЛ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, приехавший на однодневный рабочий визит в Бельгию по приглашению президента Европейского совета Шарля Мишеля, встретился в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как передает Report со ссылкой на турецкую прессу, после встречи Эрдоган и Столтенберг провели совместную пресс-конференцию.

Президент Турции заявил, что ни одна европейская страна не должна проявлять равнодушие к конфликту и человеческой трагедии в Сирии.

Глава государства подчеркнул, что НАТО должно проявить солидарность с Турцией. "Мы единственная страна НАТО, которая борется с ИГИЛ лицом к лицу и несет потери", - сказал турецкий лидер. Он отметил, что Турция борется с исходящей из Сирии угрозой уже 9 лет.