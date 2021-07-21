Эрдоган: Кипр не сможет войти в НАТО без согласия Турции

"Вступление Кипра в состав НАТО невозможно, пока на это не даст согласия Турция".
Как передает Report со ссылкой на газету
"Если посмотреть на документы НАТО, то пока мы не дадим положительный ответ, вступление Южного Кипра в состав НАТО невозможно ни при каких обстоятельствах. В Турции сейчас не такое правительство, каким оно было в то время, когда в НАТО приняли Грецию. Сейчас здесь есть мы. Они не смогут обойти (вето) Турции", - сказал Эрдоган турецким журналистам по завершении визита в Турецкую республику Северного Кипра.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра.