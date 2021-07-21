Эрдоган: Кипр не сможет войти в НАТО без согласия Турции

Вступление Кипра в состав НАТО невозможно, пока на это не даст согласия Турция.

"Вступление Кипра в состав НАТО невозможно, пока на это не даст согласия Турция".

Как передает Report со ссылкой на газету Aydinlik , об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Если посмотреть на документы НАТО, то пока мы не дадим положительный ответ, вступление Южного Кипра в состав НАТО невозможно ни при каких обстоятельствах. В Турции сейчас не такое правительство, каким оно было в то время, когда в НАТО приняли Грецию. Сейчас здесь есть мы. Они не смогут обойти (вето) Турции", - сказал Эрдоган турецким журналистам по завершении визита в Турецкую республику Северного Кипра.

Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра.