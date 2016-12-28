Эрдоган: к переговорам по Сирии должны присоединиться Эр-Рияд и Доха

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия и Катар должны присоединиться к межсирийским переговорам в Астане.

Как сообщает Report со ссылкой на AP, по словам турецкого лидера, Эр-Рияд и Доха «проявили добрую волю и оказали поддержку» сирийскому урегулированию, в связи с чем должны принять участие во встрече.

При этом господин Эрдоган подчеркнул, что Турция не будет принимать участие в переговорах, если на них пригласят представителей «террористических организаций», под которыми президент Турции подразумевает связанные с сирийскими курдами группировки.

На прошлой неделе главы МИДов России, Ирана и Турции обсудили перспективы трехстороннего сотрудничества по урегулированию сирийского конфликта, открывающиеся после прекращения противостояния в Алеппо.