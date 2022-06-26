Эрдоган изложит в Мадриде позицию по членству в НАТО северных стран и экспорту зерна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящем 28-30 июня саммите НАТО в Мадриде изложит позицию Анкары по ключевым для нее вопросам. На встречу в верхах он отправится с досье по шести проблемам, которые также планирует обсудить с глазу на глаз со с

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящем 28-30 июня саммите НАТО в Мадриде изложит позицию Анкары по ключевым для нее вопросам. На встречу в верхах он отправится с досье по шести проблемам, которые также планирует обсудить с глазу на глаз со своими коллегами и в формате переговоров делегаций.

Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье газета Yeni Şafak.

Ключевым в досье Эрдогана является раздел, касающийся вступления в НАТО Швеции и Финляндии. На саммите он представит доказательства политической, финансовой и военной поддержки двумя северными странами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней террористических организаций, пишет издание.

К ним Турция, наряду с РПК, относит так называемые Сирийские силы народной самообороны (СНС), партию сирийских курдов "Демократический союз" (КСК) и организацию FETO. Последнюю она обвиняет в попытке государственного переворота в июле 2016 года. Эрдоган ранее неоднократно заявлял, что не поддержит вступление в НАТО Швеции и Финляндии, пока они не представят письменные гарантии об отказе поддерживать террористов.

Вторым пунктом досье фигурирует создание так называемого зернового коридора экспорта украинского зерна. Президент Турции на саммите НАТО намерен проинформировать об усилиях Анкары по созданию механизма поставок по Черному морю сельхозпродукции из украинских портов.

В Москве 21 июня прошли переговоры военных делегаций Турции и России по вопросу создания безопасного коридора для вывоза украинского зерна. В ближайшее время в Стамбуле планируется провести встречу, посвященную зерновой проблеме, с участием Турции, России, Украины и ООН.

Украинский кризис также станет одной из приоритетных тем переговоров президента Турции со своими коллегами по НАТО. Yeni Şafak напоминает, что Эрдоган регулярно обсуждает эту проблему с европейскими лидерами. Он неоднократно предлагал свою страну в качестве площадки для встречи президентов РФ и Украины.

Президент Турции намерен обратить внимание участников саммита к отношениям Анкары с Афинами, которые в последнее время серьезно обострились, в том числе, из-за нарушения Грецией статуса демилитаризации островов в Эгейском море.

В Анкаре считают, что действия греческой стороны идут вразрез с Лозаннским (1923) и Парижским (1947) мирными соглашениями, согласно которым Греция получила группу островов в этом бассейне и не должна размещать на них базы и оружие. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее сообщал, что Анкара может инициировать в ООН обсуждение суверенитета островов, если Греция не прекратит нарушать их статус.

Пятым пунктом досье Эрдогана, по информации Yeni Şafak, значатся планы проведения Турцией новой военной операции на севере Сирии с целью минимизации исходящих террористических угроз с сопредельной территории.

Президент Турции ранее заявлял, что основной целью операции является расширение 30-километровой зоны безопасности, созданной в октябре 2019 года после операции турецкой армии "Источник мира". Она, как сообщалось, может начаться в любой момент и на первой стадии будет направлена на освобождение от террористов районов Телль-Рифаат и Манбидж.

Эрдоган, кроме того, намерен привлечь внимание участников саммита НАТО к ситуации в глобальной экономике после пандемии ковида, а также к росту цен на энергоносители.