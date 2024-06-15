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Эрдоган: Испания готова помочь Турции в диалоге с Германией по истребителям Eurofighter

Эрдоган: Испания готова помочь Турции в диалоге с Германией по истребителям Eurofighter Испания готова оказать содействие Турции в переговорах с ФРГ о приобретении истребителя Eurofighter.
Другие страны
15 июня 2024 г. 15:40
Эрдоган: Испания готова помочь Турции в диалоге с Германией по истребителям Eurofighter

Испания готова оказать содействие Турции в переговорах с ФРГ о приобретении истребителя Eurofighter.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Премьер-министр Испании Педро Санчес сказал, что может провести встречу по поводу истребителя Eurofighter, который сейчас для нас важен. Позиция Германии сейчас смягчилась в этом вопросе. Наши профильные министры проводят необходимые переговоры со своими коллегами и будут это делать далее. Наш основной подход в том, что мы хотели бы удовлетворять свои потребности в первую очередь за счет наших союзников по НАТО", - сказал президент.

По его словам, если по итогам переговоров с ФРГ будет получен отрицательный результат, то Турция прибегнет к имеющимся у нее альтернативным вариантам.

"У нашего истребителя KAAN теперь крылья. С началом его серийного производства у нас не будет никаких проблем. В свое время мы прошли через подобный процесс с БПЛА. Тогда мы не могли получить их от наших союзников. Затем мы стали выпускать свои беспилотники самого высокого качества, и теперь многие страны стучатся в дверь Турции, чтобы купить их", - добавил Эрдоган.

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Версия на английском языке Erdogan: Spain ready to assist Türkiye in Eurofighter negotiations with Germany

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