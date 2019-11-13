Эрдоган и Трамп проводят переговоры в Белом доме - ВИДЕО

В Вашингтоне состоялась церемония официальной встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, главу турецкого государства и его супругу Эмине Эрдоган в Белом доме встречали президент США Дональд Трамп и первая леди Мелани Трамп.

Американский лидер, предваряя переговоры, напомнил, что уже долгое время поддерживает дружественные контакты с президентом Турции.

Главы государств обсудят поставки Турции американских "Patriot" и российских "S-400", обстановку в Сирии и двусторонние отношения. По итогам встречи состоится брифинг с участием обоих президентов.