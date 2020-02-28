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Эрдоган и Трамп провели телефонный разговор

​Эрдоган и Трамп провели телефонный разговор

Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели в пятницу телефонные переговоры, во время которых была затронута ситуация в Идлибе.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

"В ходе разговора обсуждались двусторонние вопросы, а также региональные темы, в том числе последние события в Идлибе. Наш президент вновь подтвердил решимость нашей страны очистить Идлиб от сил режима (президента Сирии Башара Асада), выдворив их с тех территорий, которые оговорены в сочинском меморандуме. Оба лидера договорились в ближайшее время предпринять дополнительные шаги для предотвращения большой гуманитарной трагедии в Идлибе", - отмечается в коммюнике, распространенном администрацией Эрдогана.

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