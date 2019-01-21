Эрдоган и Трамп обсудили создание зоны безопасности в Сирии

21 января, 2019 02:14

https://report.az/storage/news/b5672277f2a2f8b363485383a9e143b8/1f28caa5-5752-41ef-9ee3-d39cd5df0185_292.jpg Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Эрдоган провёл телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Как передает Report, турецкий и американский лидеры договорились ускорить процесс создания зоны безопасности на северо-востоке Сирии. Кроме того, Трамп и Эрдоган пообещали приложить совместные усилия по ликвидации оставшихся боевиков ИГИЛ.

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