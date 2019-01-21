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    Эрдоган и Трамп обсудили создание зоны безопасности в Сирии

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Эрдоган провёл телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом.

    Как передает Report, турецкий и американский лидеры договорились ускорить процесс создания зоны безопасности на северо-востоке Сирии. 

    Кроме того, Трамп и Эрдоган пообещали приложить совместные усилия по ликвидации оставшихся боевиков ИГИЛ.

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