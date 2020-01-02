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Эрдоган и Трамп обсудили региональные проблемы

Эрдоган и Трамп обсудили региональные проблемы

Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера в четверг.

“Наш президент провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Стороны обсудили ситуацию в Сирии, Ливии, а также коснулись региональных вопросов.

Оба лидера подчеркнули важность решения региональных проблем дипломатическим путем и договорились усилить сотрудничество для достижения взаимных целей в двусторонних отношениях”, - сказал собеседник агентства.

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