Эрдоган и Трамп обсудили региональные проблемы

Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера в четверг.

“Наш президент провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Стороны обсудили ситуацию в Сирии, Ливии, а также коснулись региональных вопросов.

Оба лидера подчеркнули важность решения региональных проблем дипломатическим путем и договорились усилить сотрудничество для достижения взаимных целей в двусторонних отношениях”, - сказал собеседник агентства.