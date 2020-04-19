Эрдоган и Трамп договорились продолжить сотрудничество в борьбе с COVID-19

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели в воскресенье телефонные переговоры, в ходе которых договорились продолжить сотрудничество против угрозы, которую представляет пандемия COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом отмечается в коммюнике администрации турецкого лидера.

"В ходе переговоров обсуждались двусторонние вопросы, а также региональные события. Оба лидера согласились с необходимостью продолжать тесное сотрудничество против угрозы, которую эпидемия коронавируса представляет для общественного здравоохранения и экономики".