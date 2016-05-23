 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Эрдоган и Меркель согласились продолжить переговоры о безвизовом режиме

    Встреча двух лидеров прошла в Стамбуле на полях Первого Всемирного гуманитарного саммита

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель пришли к согласию о продолжении переговоров по безвизовому режиму между Анкарой и Брюсселем.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на источник в администрации Эрдогана.

    Встреча двух лидеров прошла в Стамбуле на полях Первого Всемирного гуманитарного саммита.

    По информации источника телеканала, стороны достигли договоренностей относительно проведения переговоров с органами Евросоюза для детальной оценки борьбы с терроризмом в рамках перехода на безвизовый режим с учетом чувствительности Турции и ее приоритетов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi