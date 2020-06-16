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Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Ливии

Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в ходе переговоров в режиме телеконференции ситуацию в Ливии, борьбу с коронавирусом и сотрудничество по мерам после пандемии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в администрации турецкого лидера.

"Наш президент обсудил с Меркель в режиме телеконференции ситуацию в Ливии и Восточном Средиземноморье, а также борьбу с СОVID-19 и сотрудничество по тем шагам, которые необходимо предпринять в период после пандемии", - говорится в сообщении администрации Эрдогана.

Отмечается, что стороны обсудили также двусторонние отношения.

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