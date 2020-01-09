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Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном

​Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель по телефону напряженность между США и Ираном, а также ситуацию в Ливии и Сирии.

Как передает Report, об этом говорится в полученном РИА Новости сообщении администрации турецкого лидера в четверг.

"Наш президент провел телефонные переговоры с Ангелой Меркель. В ходе переговоров стороны обсудили региональные проблемы, в первую очередь напряженность между США и Ираном, ситуацию в Ливии и Сирии, а также двусторонние вопросы", - говорится в сообщении.

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