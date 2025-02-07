Эрдоган и Макрон обсудили региональные вопросы

Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе турецкого лидера.

Было отмечено, что главы двух государств обсудили двусторонние, региональные и международные вопросы. Эрдоган заявил, что расширение диалога между Анкарой и Парижем внесет позитивный вклад в отношения. По его словам, между странами существует потенциал для сотрудничества во многих областях, в частности, в оборонной промышленности.

Турецкий лидер также отметил, что отмена санкций Европейского Союза (ЕС) против Сирии является абсолютно целесообразным шагом.

Эрдоган заявил, что Турция продолжит поддержку Сирии.

Глава турецкого государства также отметил необходимость принятия мер для сохранения перемирия между ХАМАС и Израилем, обеспечения устойчивого решения вопроса.