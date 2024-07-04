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Эрдоган и Лукашенко обсудили в Астане урегулирование российско-украинского кризиса

Эрдоган и Лукашенко обсудили в Астане урегулирование российско-украинского кризиса Президенты Турции и Беларуси Реджеп Тайип Эрдоган и Александр Лукашенко обсудили на полях саммита ШОС в Астане урегулирование российско-украинского кризиса.
Другие страны
4 июля 2024 г. 18:05
Эрдоган и Лукашенко обсудили в Астане урегулирование российско-украинского кризиса

Президенты Турции и Беларуси Реджеп Тайип Эрдоган и Александр Лукашенко обсудили на полях саммита ШОС в Астане урегулирование российско-украинского кризиса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.

Согласно информации, лидеры двух стран обсудили двустороннюю повестку между Анкарой и Минском, последствия войны в Украине, а также актуальные региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган подчеркнул важность шагов по прекращению войны между РФ и Украиной. Турецкий лидер отметил, что для прекращения конфликта необходима прочная основа для мира.

Турция продолжит прилагать усилия для мира и поддерживать искренние контакты с обеими сторонами, сказал Эрдоган.

Ранее о переговорах с Эрдоганом сообщила пресс-служба президента Беларуси, однако детали беседы двух лидеров не приводились.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Belarus prezidentləri Astanada Rusiya-Ukrayna böhranının nizamlanmasını müzakirə ediblər
Версия на английском языке Erdogan, Lukashenko mull settlement of Russian-Ukrainian crisis in Astana

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