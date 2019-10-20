Эрдоган и Джонсон обсудили планы провести встречу с Макроном и Меркель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились рассмотреть возможность проведения четырехсторонней встречи с участием лидеров Франции и ФРГ для обсуждения ситуации вокруг военной операции Анкары в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в коммюнике, распространенном в воскресенье по итогам телефонного разговора Эрдогана и Джонсона.

"Президент и премьер-министр договорились искать возможность провести встречу с участием президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель для обсуждения нынешней ситуации, а также более широкого круга вопросов, включающих в себя борьбу с терроризмом и миграцию", - отмечается в сообщении.