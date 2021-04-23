О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эрдоган и Байден договорились встретиться в Брюсселе

Эрдоган и Байден договорились встретиться в Брюсселе Президенты США и Турции Джозеф Байден и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились встретиться в рамках саммита НАТО в Брюсселе в июне
Другие страны
23 апреля 2021 г. 22:34
Эрдоган и Байден договорились встретиться в Брюсселе
Джозеф Байден и Реджеп Тайип Эрдоган

Президенты США и Турции Джозеф Байден и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились встретиться в рамках саммита НАТО в Брюсселе в июне.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы Белого дома.

"Президент США выразил заинтересованность в конструктивных отношениях с широким спектром сотрудничества и эффективным урегулированием разногласий. Лидеры договорились провести личную встречу на полях саммита НАТО в июне для обсуждения всего круга двусторонних и региональных вопросов", - отмечается в тексте.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Cozef Baydenlə Rəcəb Tayyib Ərdoğan Brüsseldə təkbətək görüşəcəklər

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В ММ обсудят формирование нового состава ЦИК - названа дата - ЭКСКЛЮЗИВ
В ММ обсудят формирование нового состава ЦИК - названа дата - ЭКСКЛЮЗИВ
23 апреля 2021 г. 11:45
Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА
Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА
22 апреля 2021 г. 19:26
Названы независимые депутаты-кандидаты в члены ЦИК
Названы независимые депутаты-кандидаты в члены ЦИК
22 апреля 2021 г. 11:22
Стало известно время формирования нового состава ЦИК
Стало известно время формирования нового состава ЦИК
21 апреля 2021 г. 19:05
Советник президента РФ: Отношения Баку и Москвы - важный пример добрососедства
Советник президента РФ: Отношения Баку и Москвы - важный пример добрососедства
21 апреля 2021 г. 16:37
Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома
Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома
20 апреля 2021 г. 10:54
В Азербайджане похищен унаследованный семьей депутата антикварный самовар
ФотоВ Азербайджане похищен унаследованный семьей депутата антикварный самовар
17 апреля 2021 г. 11:43
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
15 апреля 2021 г. 16:16
Обнародовано количество произведенных в Азербайджане медмасок
Обнародовано количество произведенных в Азербайджане медмасок
15 апреля 2021 г. 16:10
В Азербайджане продано около 80 млн медицинских масок 
В Азербайджане продано около 80 млн медицинских масок 
15 апреля 2021 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi