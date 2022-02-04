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Эрдоган: Готовы внести вклад в снижение напряженности между Россией и Украиной

Эрдоган: Готовы внести вклад в снижение напряженности между Россией и Украиной "Мы готовы внести необходимый вклад в снижение напряженности между Россией и Украиной".
Другие страны
4 февраля 2022 г. 14:48
Эрдоган: Готовы внести вклад в снижение напряженности между Россией и Украиной

"Мы готовы внести необходимый вклад в снижение напряженности между Россией и Украиной".

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов в самолете по возвращении из Украины.

"К сожалению, напряженность между Украиной и Россией растет. Я сказал президенту Владимиру Зеленскому, что мы готовы внести необходимый вклад в снижение напряженности. Он же мне ответил, что готов сделать все от него зависящее. Эскалация напряженности между Украиной и Россией международными СМИ принесет больше вреда, чем пользы" - заявил Эрдоган.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Rusiya-Ukrayna gərginliyini azaltmaq üçün töhfəmizi verməyə hazırıq"

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