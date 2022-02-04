Эрдоган: Готовы внести вклад в снижение напряженности между Россией и Украиной

"Мы готовы внести необходимый вклад в снижение напряженности между Россией и Украиной".

"Мы готовы внести необходимый вклад в снижение напряженности между Россией и Украиной".

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов в самолете по возвращении из Украины.

"К сожалению, напряженность между Украиной и Россией растет. Я сказал президенту Владимиру Зеленскому, что мы готовы внести необходимый вклад в снижение напряженности. Он же мне ответил, что готов сделать все от него зависящее. Эскалация напряженности между Украиной и Россией международными СМИ принесет больше вреда, чем пользы" - заявил Эрдоган.