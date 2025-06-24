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Эрдоган: Дипломатия наиболее результативный путь урегулирования между Ираном и Израилем

Эрдоган: Дипломатия наиболее результативный путь урегулирования между Ираном и Израилем Эрдоган: Дипломатия наиболее результативный путь урегулирования между Ираном и Израилем
Другие страны
24 июня 2025 г. 15:17
Эрдоган: Дипломатия наиболее результативный путь урегулирования между Ираном и Израилем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал дипломатию наиболее успешным путем урегулирования конфликта между Ираном и Израилем.

Как сообщает Report, об этом турецкий лидер заявил на пресс-конференции перед вылетом в Нидерланды на саммит НАТО.

"Стороны должны снять палец со спускового крючка и дать шанс дипломатии, как наиболее результативному пути урегулирования конфликта", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что Анкара приветствует принятое накануне решение о прекращении огня между сторонами.

"Мы внимательно следим за развитием событий после вчерашних заявлений президента США Дональда Трампа и приветствуем решение сторон о прекращении огня. Также призываем обе стороны соблюдать перемирие", - сказал Эрдоган.

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Версия на английском языке Turkish president calls on Israel and Iran to adhere to ceasefire
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti İsraillə İranı atəşkəsə əməl etməyə çağırıb

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