Эрдоган: Дипломатия наиболее результативный путь урегулирования между Ираном и Израилем

Эрдоган: Дипломатия наиболее результативный путь урегулирования между Ираном и Израилем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал дипломатию наиболее успешным путем урегулирования конфликта между Ираном и Израилем.

Как сообщает Report, об этом турецкий лидер заявил на пресс-конференции перед вылетом в Нидерланды на саммит НАТО.

"Стороны должны снять палец со спускового крючка и дать шанс дипломатии, как наиболее результативному пути урегулирования конфликта", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что Анкара приветствует принятое накануне решение о прекращении огня между сторонами.

"Мы внимательно следим за развитием событий после вчерашних заявлений президента США Дональда Трампа и приветствуем решение сторон о прекращении огня. Также призываем обе стороны соблюдать перемирие", - сказал Эрдоган.