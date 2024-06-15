Эрдоган: Байдену предстоит доказать искренность желания урегулировать ситуацию в Газе

Президент США Джо Байден должен доказать, что озвученный им недавно поэтапный план урегулирования на Ближнем Востоке не является предвыборной инвестицией, а отражает искреннее желание решить проблему.

Президент США Джо Байден должен доказать, что озвученный им недавно поэтапный план урегулирования на Ближнем Востоке не является предвыборной инвестицией, а отражает искреннее желание решить проблему.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Естественно, есть ожидания, что президент Байден докажет, что этот план является не просто предвыборной инвестицией, а настоящим и искренним шагом, предпринятым для прекращения резни в Палестине. Резолюция Совета Безопасности ООН - это один шаг, но его недостаточно. Мы знаем, сколько решений совета на бумаге игнорируется Израилем. Байден сейчас проходит проверку на искренность", - сказал он.