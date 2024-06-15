О нас

Эрдоган: Байдену предстоит доказать искренность желания урегулировать ситуацию в Газе

Эрдоган: Байдену предстоит доказать искренность желания урегулировать ситуацию в Газе Президент США Джо Байден должен доказать, что озвученный им недавно поэтапный план урегулирования на Ближнем Востоке не является предвыборной инвестицией, а отражает искреннее желание решить проблему.
Другие страны
15 июня 2024 г. 15:26
Эрдоган: Байдену предстоит доказать искренность желания урегулировать ситуацию в Газе

Президент США Джо Байден должен доказать, что озвученный им недавно поэтапный план урегулирования на Ближнем Востоке не является предвыборной инвестицией, а отражает искреннее желание решить проблему.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Естественно, есть ожидания, что президент Байден докажет, что этот план является не просто предвыборной инвестицией, а настоящим и искренним шагом, предпринятым для прекращения резни в Палестине. Резолюция Совета Безопасности ООН - это один шаг, но его недостаточно. Мы знаем, сколько решений совета на бумаге игнорируется Израилем. Байден сейчас проходит проверку на искренность", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Erdogan: Biden must prove sincerity in resolving Gaza situation

Экслюзивные новости

Министр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
ФотоМинистр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
14 июня 2024 г. 14:19
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
12 июня 2024 г. 15:48
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
12 июня 2024 г. 10:00
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
10 июня 2024 г. 15:22
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
7 июня 2024 г. 16:13
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
7 июня 2024 г. 14:09
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
7 июня 2024 г. 11:55
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
ФотоГендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
7 июня 2024 г. 09:57
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
6 июня 2024 г. 13:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi