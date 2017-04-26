Эрдоган: Асад не является решением для потенциального урегулирования в Сирии

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что разрешить сирийский конфликт невозможно, пока Башар Асад остается во главе страны.

Как передает Report, об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на Reuters.

"Асад не является решением для потенциального урегулирования в Сирии. Сирию следует освободить от Асада, чтобы могло появиться решение" - сказал президент Турции.

Он добавил, что президент Сирии является одной из причин непростой ситуации с беженцами в странах Ближнего Востока. Эрдоган также призвал другие страны помочь народу Сирии принять собственное решение и выбрать нового лидера.