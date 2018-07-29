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    Эрдоган анонсировал встречу по Сирии

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что 7 сентября в Стамбуле пройдет встреча лидеров Турции, России, Германии и Франции.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    "У нас 7 сентября в Стамбуле пройдет саммит Турции, России, Германии и Франции, мы обсудим, что мы сможем сделать. На этой четырехсторонней встрече мы обсудим проблемы региона", — ответил Эрдоган на вопрос о Сирии.

    Четыре лидера также обсудят повестку трехстороннего саммита Турции, России и Ирана по Сирии.

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