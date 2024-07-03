Эрдоган: Анкара может заложить основу для соглашения о прекращении огня между РФ и Украиной

Анкара готова внести вклад и может заложить основу для соглашения о прекращении огня между РФ и Украиной.

Анкара готова внести вклад и может заложить основу для соглашения о прекращении огня между РФ и Украиной.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Астане.

Эрдоган заявил, что Турция продолжит прилагать усилия для установления мира в регионе и во всем мире.

"Турция может заложить основу для соглашения о прекращении продолжающейся войны между Россией и Украиной, сначала путем [достижения договоренностей о] прекращении огня, а затем мирным соглашением. Справедливый мир, который удовлетворит обе стороны, возможен," - заявил турецкий лидер.