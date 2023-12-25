Эрдоган: Аэропорт Сабихи Гекчен сможет обслуживать до 85 млн пассажиров

С вводом в строй второй взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту имени Сабихи Гекчен сможет обслуживать до 85 млн пассажиров в год.

С вводом в строй второй взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту имени Сабихи Гекчен сможет обслуживать до 85 млн пассажиров в год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на церемонии ввода в строй этой полосы.

"С вводом в строй этой новой полосы мы заметно увеличим пропускную способность аэропорта. Новая ВПП будет использоваться для посадок, старая - для взлетов. Пропускная способность сможет возрасти до 85 млн пассажиров в год. Аэропорт Сабихи Гекчен в этом году, как ожидаем, обслужит 37 млн человек", - сказал он.

По его словам, с расширением аэропорта Сабихи Гекчен он станет третьим по загруженности после Стамбульского аэропорта в европейской части этого мегаполиса и аэропорта Антальи. Строительство второй полосы, по его словам, потребовало инвестиций в размере 970 млн долларов.

"За последний 21 год мы увеличили количество действующих аэропортов с 26 до 57, а пропускную способность - с 55 млн пассажиров до 337 млн в год. Количество направлений, куда летают наши самолеты, увеличилось до 343, или до 130 стран. Мы заявляли, что в мире не будет такого места, куда бы мы не летали, Турция вошла в число стран с крупнейшей сетью авиарейсов", - подчеркнул турецкий лидер.