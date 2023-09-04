Эрдоган 5 сентября обсудит с правительством Турции итоги переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет 5 сентября заседание правительства для обсуждения итогов переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, которые пройдут в Сочи.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет 5 сентября заседание правительства для обсуждения итогов переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, которые пройдут сегодня в Сочи.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в канцелярии турецкого лидера.

"5 сентября состоится заседание кабинета министров под председательством господина президента. Будут обсуждаться итоги переговоров с господином Путиным. Также будут затронуты события в Турции и экономика", - сказал собеседник агентства.