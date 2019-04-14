Саудовская Аравия выразила поддержку переходному Военному совету Судана

Саудовская Аравия поддерживает действия и планы переходного Временного правительства Судана и намерена предоставить гуманитарную помощь этой стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил телеканал Al Arabia со ссылкой на заявление властей королевства,

Как в нем говорится, Эр-Рияд "поддерживает планы, объявленные временным Военным советом Судана". Отмечается, что саудовский монарх заявил о намерении оказать гуманитарную помощь, в том числе предоставить топливо, медикаменты и продукты питания.

Армия Судана 11 апреля отстранила от власти президента Омара аль-Башира. Этому предшествовали многомесячные акции протеста населения, недовольного значительным повышением цен. Распущен парламент, приостановлено действие конституции, сформирован Военный совет на время переходного периода, который продлится два года. В стране сроком на три месяца было введено чрезвычайное положение, в то же время в субботу совет Судана отменил комендантский час и призвал народ вернуться к повседневной жизни.