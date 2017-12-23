Эр-Рияд требует от задержанного принца $6 млрд за освобождение

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Власти Саудовской Аравии требуют от задержанного по обвинению в коррупции принца Аль-Валида бен Таляля выплатить за свое освобождение около $6 млрд.

Как передает Report, принц вместе с другими задержанными за коррупцию находится в отеле в Эр-Рияде и не может покинуть его территорию.

Правительство требует от обвиняемых во взяточничестве разные суммы за право покинуть отель. Запрашиваемая от Аль-Валида бен Таляля выплата является одной из самых крупных, передает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Аль-Валид бен Таляль отказывается выплатить деньги, мотивируя это тем, что такой шаг станет официальным признанием вины в коррупции и нанесет удар по его бизнесу.

Вместо этого он предлагает саудовским властям за освобождение часть своего конгломерата Kingdom Holding, который оценивается в $8,7 млрд.