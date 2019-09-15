Эр-Рияд признал, что в результате атак на нефтяные объекты добыча нефти сократилась на 50%

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман подтвердил в субботу, что в результате атак на нефтяные объекты королевства добыча нефти сократилась на 50%. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство SPA.

По словам министра, "взрывы привели к прекращению поставок сырой нефти в объеме 5,7 млн баррелей, что соответствует около 50% добычи компании".

Часть этих потерь будет компенсирована из резервных хранилищ. Кроме того, указал он, "теракт привел также к прекращению производства попутного газа в объеме около 2 млрд куб. футов в сутки, который используется для производства 700 тыс. баррелей сжиженного природного газа, что наполовину сократит запасы этана и СПГ".