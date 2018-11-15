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    Эр-Рияд принял меры, чтобы избежать инцидентов, подобных делу Кашикчи

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия приняла меры для того, чтобы избежать в будущем инцидентов, подобных убийству оппозиционного журналиста Джемаля Кашикчи.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД королевства Адель аль-Джубейр на проведенной в Эр-Рияде пресс-конференции.

    "Распоряжения (короля Саудовской Аравии) очень ясны: расследование, наказание тех, кто замешан в этом деле, и принятие мер для гарантирования неповторения такого в будущем", - заявил аль-Джубейр.

    По словам министра, указом короля была сформирована межведомственная комиссия под руководством наследного принца для изучения реорганизации структуры службы общей разведки.

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