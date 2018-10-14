Эр-Рияд пригрозил ответить на возможные санкции США и Великобритании

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия пригрозила ответить более серьезными мерами на возможные санкции, которыми США и Великобритания стали грозить ей после исчезновения оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении высокопоставленного представителя королевства.

"Королевство полностью отвергает какие-либо угрозы или попытки задеть ее заявлениями о введении экономических санкций, использование политического давления или фальшивых обвинений, которые не поколеблют королевства, его ведущей позиции и места в арабском и исламском мире. Королевство подтверждает, что ответит более серьезными мерами в случае принятия каких-либо шагов против него", — отметил представитель Эр-Рияда.

Он указал, что саудовская экономика играет весомую и жизненно важную роль в мире и, если она пострадает, то это окажет глобальное влияние.

Ранее МИД Британии и президент США Дональд Трамп пригрозили последствиями Эр-Рияду в связи с пропажей журналиста.