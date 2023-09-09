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Эр-Рияд и Вашингтон договорились о создании энергетических коридоров между Европой и Азией

Эр-Рияд и Вашингтон договорились о создании энергетических коридоров между Европой и Азией Саудовская Аравия и Соединенные Штаты подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает создание межконтинентальных коридоров для транспортировки энергоносителей, полученных из возобновляемых источников.
Другие страны
9 сентября 2023 г. 23:25
Эр-Рияд и Вашингтон договорились о создании энергетических коридоров между Европой и Азией

Саудовская Аравия и Соединенные Штаты подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает создание межконтинентальных коридоров для транспортировки энергоносителей, полученных из возобновляемых источников.

Как передает Report со ссылкой на Саудовское агентство печати, документ, подписанный в пятницу, определяет протокол взаимодействия между Вашингтоном и Эр-Риядом для строительства транспортно-энергетического коридора, который свяжет страны Европы и Азии через территорию Саудовской Аравии. Агентство отмечает, что проект предполагает создание инфраструктуры для транспортировки чистой энергии, в том числе водорода, а также сети оптоволоконных кабелей для передачи цифровых данных.

В субботу наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд анонсировал подписание меморандума о взаимопонимании, который предполагает создание транспортно-экономического коридора, соединяющего Индию с ближневосточными и европейскими странами. По словам наследного принца, проект предполагает строительство разветвленной сети железных дорог между ближневосточными странами и развитие портовой инфраструктуры. За счет этого участники проекта рассчитывают увеличить пропускную способность маршрутов перевозки экспортных и транзитных грузов.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ və Səudiyyə Avropa ilə Asiya arasında enerji dəhlizlərinin yaradılması barədə razılığa gəliblər

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