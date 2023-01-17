Эр-Рияд и йеменские хуситы приступили к неформальным переговорам

Саудовская Аравия и йеменские повстанцы-хуситы, которых поддерживает Иран, начали неформальные переговоры при посредничестве Омана с целью завершить продолжающийся с 2014 года вооруженный конфликт в Йемене.

Саудовская Аравия и йеменские повстанцы-хуситы, которых поддерживает Иран, начали неформальные переговоры при посредничестве Омана с целью завершить продолжающийся с 2014 года вооруженный конфликт в Йемене.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает AP.

"Если стороны будут вести переговоры добросовестным образом, привлекут к ним другие силы в Йемене, то появится возможность покончить с войной", - заявил агентству на условиях анонимности представитель ООН.

Агентство сообщает, что в Йемене перерыв в активных боевых действиях продолжается больше 9 месяцев, самый длительный перерыв с начала конфликта. Одновременно с тем действует неформальное прекращение огня, которого придерживаются стороны с момента окончания в минувшем октябре перемирия, заключенного весной 2022 года при посредничестве ООН.

Неназванный саудовский дипломат сказал AP, что Эр-Рияд призвал Россию и Китай оказывать давление на Иран и повстанцев с целью избежать эскалации ситуации. По его словам, Тегеран пока что поддерживает неофициальное прекращение огня.

Источник в ООН отметил, что Эр-Рияд разработал поэтапный план нормализации ситуации в Йемене, поддержанный ООН и США. Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, обещает расширить авиасообщение со столицей страны Саной, которую контролируют хуситы, и ослабить блокаду порта Ходейда.

Саудовский дипломат также упомянул требование хуситов к коалиции платить зарплаты всем госслужащим, включая военных, поступающим от добычи нефти и газа в Йемене. Однако, согласие коалиции на эти выплаты будет зависеть от того, пойдут ли повстанцы на такие меры в сфере безопасности, как создание буферной зоны между районами под их контролем и границей Йемена и Саудовской Аравии. Также от повстанцев требуется прекратить блокаду Таиза - третьего по величине йеменского города.

Представитель повстанцев рассказал AP, что Саудовская Аравия согласилась выплачивать зарплаты, и что хуситы отвергли некоторые требования Эр-Рияда, включая формирование буферных зон. Также повстанцы хотят, чтобы порты и аэропорты, управляемые ими, могли работать без ограничений.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

Всего за время боевых действий в Йемене погибли примерно 150 тыс. человек, в том числе около 14,5 тыс. мирных граждан.