Эр-Рияд и Анкара призвали Тегеран обеспечить мирный характер своей ядерной программы

Саудовская Аравия и Турция призвали Иран обеспечить мирный характер своей ядерной программы, а также продолжить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Саудовская Аравия и Турция призвали Иран обеспечить мирный характер своей ядерной программы, а также продолжить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как передает Report , об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Саудовскую Аравию.

"Стороны подчеркнули важность приверженности Ирана мирному характеру своей ядерной программы и прозрачного сотрудничества с МАГАТЭ, а также указали на необходимость всеобъемлющих переговоров с участием стран региона и устранение источников угрозы международному миру и безопасности", - сказано в документе, распространенном Саудовским агентством печати.

Президент Турции прибыл в Саудовскую Аравию в понедельник вечером в рамках трехдневного турне по странам Персидского залива. По итогам визита Эр-Рияд и Анкара подписали меморандум о взаимопонимании в области энергетики, меморандум о взаимопонимании в сфере прямых инвестиций, а также план действий, направленный на реализацию совместных проектов в оборонной промышленности. Кроме того, министерство обороны королевства подписало два соглашения с турецкой компанией Baykar, которая производит беспилотные летательные аппараты Bayraktar.