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    ​Эр-Рияд эвакуирует своих дипломатов из Ирана после нападения на посольство

    По предварительной информации, эвакуированы около 50 сотрудников

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия эвакуирует своих дипломатов из Ирана после нападения на посольство.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия».

    Отмечается, что дипломаты уже направляются в Дубаи. По предварительной информации, эвакуированы около 50 сотрудников.

    Ранее глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что королевство разрывает дипломатические отношения с Ираном.

    МВД Саудовской Аравии объявило об исполнении смертного приговора в отношении 47 человек, осужденных "за терроризм и подстрекательство к нему". В заявлении ведомства указано, что также был казнен шиитский проповедник Нимр ан-Нимр.

    3 декабря иранские протестующие напали на посольство Саудовской Аравии в Тегеране. Отмечается, что они устроили пожар в здании, а также разгромили внутренние помещения посольства. После нападения полиция задержала около 40 человек.

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