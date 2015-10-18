Епископы просят Кэмерона принять 50 тысяч сирийских беженцев

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В начале сентября премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что Британия разместит у себя до 20 тысяч сирийских беженцев в течение ближайших пяти лет, информирует Report со ссылкой на "Би-би-си". Это коснется прежде всего беженцев, которые находятся сейчас в лагерях на границах Сирии.

Епископы считают, что страна в состоянии принимать около 10 тысяч беженцев в год, поэтому общее число беженцев, которых Британия планирует принять за пять лет, можно увеличить до 50 тысяч.

Свое предложение епископы высказали в частном письме Дэвиду Кэмерону. Свои подписи под письмом поставили 84 епископа из 108.

По данным ООН, с начала года границы Евросоюза пересекли около 300 тысяч беженцев. Германия в этом году ожидает прибытия около 800 тысяч мигрантов.