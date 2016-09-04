Эпидемия в Сингапуре: Число зараженных вирусом Зика достигло 242

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В Сингапуре общее число инфицированных вирусом Зика составляет на данный момент 242 человека.
Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Ранее сообщалось о 215 случаях.
Министр здравоохранения Сингапура Эми Хор пересматривает вопрос изоляции инфицированных пациентов, а также пациентов с подозрением на вирус Зика. Хор объяснила, что переносчикам вируса будет разрешено оставаться в своих домах при соблюдении соответствующих мер предосторожности.
News DepartmentАвтор новости
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