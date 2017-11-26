Эпидемия холеры в Йемене: число жертв исчисляется тысячами

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В Йемене за пол года от холеры зафиксировано около 955 516 случаев заболевания холерой.

Как сообщает Report, согласно докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с апреля месяца число жертв эпидемии холеры в Йемене возросло до 2218 человек.

Больше всего случаев заболевания наблюдалось в провинции Худейде – свыше 138 тысяч человек. В целом в 21 из 22 провинций Йемена зарегистрированы случаи заражения. Единственная провинция, куда не дошла эпидемия это Сокотра.

Разрушения инфраструктуры в Йемене после двух лет активных боевых действий создали условия для начала вспышки холеры в стране. Около трех миллионов людей, вынужденных покинуть дома, ежедневно подвержены риску подхватить инфекцию из-за нехватки чистой воды и скопления мусора.