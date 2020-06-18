Эпидемиолог: Вспышку COVID-19 в Пекине взяли под контроль

Эпидемиологическая ситуация в Пекине уже взята под контроль после новой вспышки COVID-19 на рынке Пекина. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил ведущий эпидемиолог Китайского центра по профилактике и контролю заболеваний У Цзюнью.

"Я хочу всем четко сказать. Эпидемиологическая ситуация в Пекине уже взята под контроль", - заявил на пресс-конференции У Цзунью.

Он пояснил, что власти каждый день публикуют данные о росте новых случаев заболевания, но ежедневная сводка не означает новые заражения.

По словам эпидемиолога, ситуация в Пекине сейчас схожа с той, что была в январе - феврале, новые случаи будут выявляться, но их количество будет уменьшаться.

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Пекина Фэнтай 13 июня был закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

По данным на утро четверга, за минувшие сутки в Пекине выявили в общей сложности 21 новый случай COVID-19 и три бессимптомных носителя. Все они связаны с оптовым рынком. В настоящее время в больницах города находятся 158 человек с COVID-19, под медицинским наблюдением – 15 бессимптомных носителей вируса.